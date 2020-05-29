، شاهد.. 2000 هدية من "قافلة أبناء الشهداء" لتخفيف آثار الجائحة في العيد ،

محمد بن مسعود - الدمام - مبادرات شملت سلالًا غذائية لمناطق بالمملكة وبرامج اجتماعية وتوعوية عن بُعد

وزّعت قافلة أبناء الشهداء أكثر من 2000 هدية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأطلقت حملة اجتماعية وتوعوية عن بُعد لأبناء الشهداء؛ بهدف تخفيف آثار جائحة كورونا، وأوصلت 3560 سلة غذائية و24 ألف وجبة إفطار خلال فترة منع التجول التي شهدتها مدن ومناطق المملكة في الفترة الماضية.

‫وأكدت مساعدة رئيس اللجنة المنظمة البندري السمحان، أن القافلة الوطنية السنوية التي انطلقت قبل 3 سنوات، بشراكة استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية، تجمع عددًا من أبناء الأبطال الشهداء من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية؛ من خلال استضافتهم وتقديم برامج متنوعة ثقافية وتعليمية وترفيهية، إضافة لزيارات ميدانية؛ مشيرة إلى أنه مع جانحة كورونا تم إعداد خطة عن بُعد، وجرى تنفيذها على مستوى المملكة، شملت 8 عبوة سقايا، و24 ألف وجبة إفطار صائم، و1200 وجبات سحور؛ علاوة على 2000 هدية خلال أيام عيد الفطر.

وأوضحت أنه تم التعاون مع الوكالة المساعدة للشؤون النسائية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين؛ لتقديمهم مبادرة "رمضان نفحات ورحمات" عبارة عن دورات عن بُعد لأسر الشهداء (النساء فقط) وإطلاق مسابقة القافلة الرمضانية لجميع أبناء وبنات الشهداء، بالتعاون مع مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين بجدة وجمعية الثقافة والفنون بجدة، والتي شهدت تخصيص جوائز قيمة للفائزين.

ولفتت إلى أن القافلة سخّرت كل إمكاناتها خلال جائحة كورونا، وتعاونت مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية؛ بهدف إعداد خطة تواكب ما تُقَدمه الدولة لتخفيف الأضرار على الجميع؛ حيث تم إطلاق حملة تشمل برامج اجتماعية وتوعوية عن بُعد لأبناء الشهداء، وإطلاق حملة القافلة وشركائها الاجتماعية كواجب وطني ومسؤولية اجتماعية لدعم المحتاجين وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة ‫منع التجول.

وأردفت: "وإنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة ‫مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، تم الدعم بسلال غذائية للحملة الخيرية "‫برًا بمكة" تحت إشراف لجنة السقايا والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وتوزيع سلال غذائية بالرياض بالتعاون مع جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية وجمعية العيينة الخيرية، وفي أحياء العاصمة بتواجد رئيسة اللجنة العليا للقافلة الأميرة هند بنت عبدالرحمن، وأحياء جدة للأسرة المحتاجة والمتعففة بالتعاون مع مركز حي الصفا النموذجي، وفي المدنية المنورة بالتعاون مع جمعية السويرقية، ومكة المكرمة بالتعاون مع جمعية البر بوادي نخلة اليمانية ومركز حي الزهراء وفريق وفاء بكة التطوعي".

وثمّنت "السمحان" الجهود الكبيرة التي قامت بها كل اللجان العاملة بالقافلة وحققت نجاح نشاطات وبرامج القافلة، مع شكرها للأميرة هند بنت عبدالرحمن على تواجدها ومشاركتها ميدانيًّا؛ مشيرة إلى المساندة القوية من شركاء النجاح ممثلين في الجهات الحكومية والخاصة المتعاونة والإعلامية، وإدارة القافلة، والجهة المنظمة والمنفذة.

ونوّهت بأن القافلة تقدم أسهم وقف كصدقة جارية للعناية بالمساجد عن شهداء الوطن وأسرهم والمشاركين، وقامت القافلة بشراكة بدعم مبادرة شهداء الوطن التي أقيمت في محافظة الخرمة ومركز الغريف برعاية محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي حيث تم توزيع ٥٠٠ وجبة إفطار صائم صدقة عن الشهداء تستهدف رجال الأمن ومنسوبي الصحة في الميدان، مع تقديم بطاقات شكر وعرفان بما يقومون به، كما قام ابن الشهيد عبدالعزيز سعود شويعي بتسليم أجهزة تكييف لأحد الأسر المتعففة بمنطقة ‫جازان إضافة لسلات غذائية.

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عيد الفطر