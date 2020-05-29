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نفّذت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة، مبادرة خاصة للأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت شعار "عساكم من عواده".
وأشار رئيس مجلس الجمعية جزاء المطيري، إلى أن الجمعية من خلال هذه المبادرة سعت لتعويض الأطفال عن حالة الإغلاق للملاهي الترفيهية بسبب كورونا ببرامج مسلية ومفيدة لهم، وهي تعزز الاستخدام الإيجابي للتقنية لدى أبنائنا.
وأكد "المطيري" أن برنامج المبادرة استمر طيلة الأيام الثلاثة الأولى للعيد من التاسعة إلى العاشرة والنصف مساء؛ متضمنًا عدة برامج منها: "بابا فرحان، حكواتي الحجاز، مسابقات حركية، ومجسات حجازية"، وأضاف أن هناك عيدية مرصودة للأطفال بقيمة ١٠٠ ريال، وأن بإمكان مَن يرغب من الأطفال في إرسال مشاركات العيد عبر الواتساب.
وختم حديثه قائلًا: "تفاعل كبير من الأطفال بالحضور للمشاركة والانضمام للبرنامج الترفيهي والتثقيفي من خلال برنامج الزوم وقناة الجمعية".
وأشار عبدالله الغامدي مدير وحدة الإعلام، إلى أن جمعية الإرشاد نفّذت أمسيات رمضانية في ١٠ من شهر رمضان، واستمرت لـ٢٠ من شهر رمضان، حضرها أكثر من ٤٠٠٠ آلاف متابع قدّمها نخبة من المختصين في علم النفس والطب النفسي.
جمعية الإرشاد الأسري والنفسي منطقة مكة المكرمة
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 02:39 PM
مبادرة من جمعية الإرشاد للأطفال بمكة لاقت تفاعلًا كبيرًا وتَضَمّنت برامج عدة"عساكم من عواده".. ترفيه يعوّض الأطفال عن إغلاق الملاهي الترفيهية بالجائحة
نفّذت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة، مبادرة خاصة للأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت شعار "عساكم من عواده".
وأشار رئيس مجلس الجمعية جزاء المطيري، إلى أن الجمعية من خلال هذه المبادرة سعت لتعويض الأطفال عن حالة الإغلاق للملاهي الترفيهية بسبب كورونا ببرامج مسلية ومفيدة لهم، وهي تعزز الاستخدام الإيجابي للتقنية لدى أبنائنا.
وأكد "المطيري" أن برنامج المبادرة استمر طيلة الأيام الثلاثة الأولى للعيد من التاسعة إلى العاشرة والنصف مساء؛ متضمنًا عدة برامج منها: "بابا فرحان، حكواتي الحجاز، مسابقات حركية، ومجسات حجازية"، وأضاف أن هناك عيدية مرصودة للأطفال بقيمة ١٠٠ ريال، وأن بإمكان مَن يرغب من الأطفال في إرسال مشاركات العيد عبر الواتساب.
وختم حديثه قائلًا: "تفاعل كبير من الأطفال بالحضور للمشاركة والانضمام للبرنامج الترفيهي والتثقيفي من خلال برنامج الزوم وقناة الجمعية".
وأشار عبدالله الغامدي مدير وحدة الإعلام، إلى أن جمعية الإرشاد نفّذت أمسيات رمضانية في ١٠ من شهر رمضان، واستمرت لـ٢٠ من شهر رمضان، حضرها أكثر من ٤٠٠٠ آلاف متابع قدّمها نخبة من المختصين في علم النفس والطب النفسي.
، "عساكم من عواده".. ترفيه يعوّض الأطفال عن إغلاق الملاهي الترفيهية بالجائحة ،
المصدر : الخليج 365
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