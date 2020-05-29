نائب الوزير يقدم الشكر للمساهمين في المبادرة
تدخّلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، لإنقاذ شجرة طلح معمرة بمحافظة المذنب بمنطقة القصيم، سقطت وأوشكت على الموت، فيما قدم ناب وزير البيئة الشكر للمساهمين في مبادرة إنقاذ الشجرة.
وذكر مدير مكتب وزارة البيئة بمحافظة المذنب، المهندس إبراهيم بن شويمان الشويمان -عبر حسابه بتويتر- أن مكتب وزارة البيئة بمحافظه المذنب بادر بإنقاذ شجرة طلح خضراء معمرة في أحد الشعاب بالمحافظة، حيث ساند مكتب الوزارة محافظة المذنب ومكتب خدمات المياه بالمحافظة لإنقاذ الشجرة.
وتم الاستعانة برافعة لإعادة الشجرة التي سقطت على الأرض لوضعها الطبيعي، وتدعيم جذرها لحمايتها من السقوط مرة ثانية.
وتفاعل المغردون مع مبادرة إنقاذ الشجرة، حيث كتب نائب وزير البيئة، منصور المشيطي: « بادر الزملاء في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة المذنب بمنطقة القصيم، بإنقاذ شجرة طلح خضراء معمّرة في أحد الشعاب، نقدم الشكر والتقدير لكل من ساهم وبمثلهم نفخر».
كما أشادت جمعية سدير الخضراء بالوعي البيئي، قائلة: «نحمد الله على تزايد الوعي البيئي». بينما كتب الأستاذ الجامعي عبدالرحمن الصغير «يكفي للتأكيد على تنامي الوعي البيئي المجتمعي خلال سنوات معدودة قراءة هذه التغريدة لنائب وزير البيئة والمياه والزراعة.. الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي أصبح همًّا مجتمعيًّا بامتياز».
اقرأ أيضا:
بالفيديو.. في عملية استغرقت 48 ساعة.. نقل شجرة معمِّرة بالرياض
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وزارة البيئة تتدخل لإنقاذ شجرة طلح معمرة بالمذنب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.