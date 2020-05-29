وزارة الإعلام تطلق الهوية الإعلامية الموحدة لحملة «نعود بحذر»

تتضمَّن الحيطة والحذر والامتثال للتعليمات الصحية
أطلقت وزارة الإعلام، اليوم الجمعة، الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة لحملة «نعود بحذر»، التي تتضمن الحيطة والتزام الحذر والامتثال للتعليمات الصحية.
وأوضحت الوزارة، عبر تويتر، أن مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، أطلق الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة للحملة التوعوية للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية (نعود بحذر)؛ وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.
وتعتمد فلسفة الهوية اللفظية والبصرية على معنى العودة، مع ضرورة الحيطة والتزام الحذر والامتثال للتعليمات الصحية، معبرةً عن التدرج بعدة ألوان، تبدأ باللون الأزرق من اليمين الذي يمثل العودة، وتتدرج الألوان إلى الأزرق الغامق فالبنفسجي فالأحمر، لتنتهي في اليسار باللون البرتقالي الذي يحمل معنى التحذير.
وأشار التواصل الحكومي إلى أن إطلاق هذه الهوية يأتي امتدادًا الحملة التوعوية (كلنا مسؤول) التي شاركت فيها الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، ولقيت تفاعلًا كبيرًا جدًّا من الجمهور، وحققت نجاحًا واسعًا؛ ما يعكس تكامل العمل المؤسسي.
وأصدر مركز التواصل الحكومي دليلًا إرشاديًّا لاستخدام الهوية، يمكن تحميله مع التطبيقات الخاصة بها، من خلال الرابط: https://mom.sa/QUgCwa أو من موقع التواصل الحكومي.
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