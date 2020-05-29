الكشف عن سبب "رائحة الحريق" المنتشرة في أحياء الدمام

مغردون أكدوا تكرارها من قبل
تكشفت أسباب رائحة الحريق الغريبة التي شمها سكان الدمام بالمنطقة الشرقية، حيث تبين أن مصدرها هو مردم نفايات، وذكرت قناة الإخبارية –نقلا عن مراسلتها في الدمام- بأن مصادر أفادت أن رائحة الحريق في أحياء الدمام صادرة من مردم نفايات باتجاه بقيق.
وكان مغردون كتبوا أمس الخميس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم يشمون رائحة حريق في أحياء الدمام، مطالبين الدفاع المدني بتوضيح الأمر، وأشار بعض المغردين إلى أن الرائحة المنتشرة تشبه البلاستيك المحروق، كما ذكر مغردون آخرون بأنها ليست المرة الأولى التي يشمون فيها رائحة الحريق، موضحين أن هذا الأمر تكرر من قبل في الدمام والخبر والظهران.
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