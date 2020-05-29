عقب مقتل رجل من أصل إفريقي على يد الشرطة
طالبت الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة، اليوم الجمعة، الطلبة في ولاية منيسوتا بتوخي الحذر من أعمال العنف عقب مقتل رجل أسود على يدر شرطي أبيض.
وذكرت الملحقية –عبر حسابها بتويتر–: «نُهيب بالمبتعثين الموجودين في منطقة مينابوليس بولاية مينيسوتا، توخي الحيطة والحذر، وتجنُّب مناطق التظاهرات، حرصًا على سلامتكم.. والله يحفظكم ويرعاكم».
واندلعت أعمال عنف وشغب ونهب عقب مقتل رجل أسود علي يد شرطي، واستدعى حاكم الولاية تيم والز، قوات الحرس الوطني لاستعادة الأمن بالمدينة، كما أعلنت الولاية حالة الطوارئ.
اقرأ أيضًا:
بمقطع فيديو.. الشرطة الأمريكية تحاول تبرئة قاتل «جورج» في مينيسوتا
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين والأمن في مينسوتا الأمريكية بعد مقتل رجل أسود
كانت هذه تفاصيل خبر الملحقية الثقافية بأمريكا للطلاب السعوديين: ابتعدوا عن «عنف مينابوليس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.