الملحقية الثقافية بأمريكا للطلاب السعوديين: ابتعدوا عن «عنف مينابوليس»

طالبت الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة، اليوم الجمعة، الطلبة في ولاية منيسوتا بتوخي الحذر من أعمال العنف عقب مقتل رجل أسود على يدر شرطي أبيض.

وذكرت الملحقية –عبر حسابها بتويتر–: «نُهيب بالمبتعثين الموجودين في منطقة مينابوليس بولاية مينيسوتا، توخي الحيطة والحذر، وتجنُّب مناطق التظاهرات، حرصًا على سلامتكم.. والله يحفظكم ويرعاكم».

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واندلعت أعمال عنف وشغب ونهب عقب مقتل رجل أسود علي يد شرطي، واستدعى حاكم الولاية تيم والز، قوات الحرس الوطني لاستعادة الأمن بالمدينة، كما أعلنت الولاية حالة الطوارئ.

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