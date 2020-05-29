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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: بلجرشي والحجرة والمخواة والمندق وقلوة والعقيق وبني حسن وغامد الزناد، والقرى والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة الباحة
تنبيه لـ "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة حتى 8 مساءًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-29
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: بلجرشي والحجرة والمخواة والمندق وقلوة والعقيق وبني حسن وغامد الزناد، والقرى والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
12:55 PM
"المدني" تدعو إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: بلجرشي والحجرة والمخواة والمندق وقلوة والعقيق وبني حسن وغامد الزناد، والقرى والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
، تنبيه لـ "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة حتى 8 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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