، "الأرصاد": أتربة مُثارة وتدني مدى الرؤية على جدة والليث والقنفذة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات: جدة والليث والقنفذة؛ قد يتسبّب في تدني مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أتربة مُثارة