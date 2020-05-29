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أطلقت وزارة الصحة الجيبوتية عملية فحص شامل لجميع موظفي الحكومة، في سياق حملة واسعة النطاق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.
وتشهد جيبوتي عمليات مكثّفة للكشف عن "كوفيد-19" في أوساط السكان، ووضع برنامج مسح واسع لرصد انتشار الفيروس بالعاصمة، حيث قامت الأطقم الطبية بإجراء الفحوص المنزلية لعيّنات من السكان.
وأفاد المختصون في جيبوتي بأن من شأن ذلك أن يساعد على تقييم تدابير الحجر المنزلي الذي فرضته الحكومة إلى غاية 17 مايو الجاري، قبل أن تقرر رفع العزل الإلزامي بشكل تدريجي.
وسجّلت جيبوتي حتى الآن 2914 حالة إصابة مؤكّدة، و1241 حالة شفاء، و20 حالة وفاة.
جيبوتي فيروس كورونا الجديد
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 12:49 PM
سجّلت حتى الآن 2914 إصابة و1241 حالة شفاء و20 وفاةجيبوتي تُطلق عملية فحص شامل للموظفين حول فيروس كورونا
أطلقت وزارة الصحة الجيبوتية عملية فحص شامل لجميع موظفي الحكومة، في سياق حملة واسعة النطاق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.
وتشهد جيبوتي عمليات مكثّفة للكشف عن "كوفيد-19" في أوساط السكان، ووضع برنامج مسح واسع لرصد انتشار الفيروس بالعاصمة، حيث قامت الأطقم الطبية بإجراء الفحوص المنزلية لعيّنات من السكان.
وأفاد المختصون في جيبوتي بأن من شأن ذلك أن يساعد على تقييم تدابير الحجر المنزلي الذي فرضته الحكومة إلى غاية 17 مايو الجاري، قبل أن تقرر رفع العزل الإلزامي بشكل تدريجي.
وسجّلت جيبوتي حتى الآن 2914 حالة إصابة مؤكّدة، و1241 حالة شفاء، و20 حالة وفاة.
، جيبوتي تُطلق عملية فحص شامل للموظفين حول فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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