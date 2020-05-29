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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات: جدة والليث والقنفذة؛ قد يتسبّب في تدني مدى الرؤية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أتربة مُثارة
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 12:52 PM
تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات: جدة والليث والقنفذة؛ قد يتسبّب في تدني مدى الرؤية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.
، "الأرصاد": أتربة مُثارة وتدني مدى الرؤية على جدة والليث والقنفذة ،
المصدر : الخليج 365
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