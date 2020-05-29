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سفير المملكة بمصر يشتاق لمكة المكرمة بصورة مؤثرة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر "أسامة نقلي " عن اشتياقه لمكة المكرمة بصورة نادرة له ، أثارت التفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي .

وعلق السفير "نقلي " على الصورة على صفحته الرسمية في "تويتر " بكلمات مؤثرة قائلاً : الله يا وقت مضى، لو هو بيدينا ما يروح .

وأضاف : من ألبوم الذكريات صورة يفوح منها عبق مكة، بمساكنها وحواريها، تجمعني وأبناء خالي، في لحظة استمتاع بالزمن رغم بساطة أدواته .

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