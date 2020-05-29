3 أطباء بارزون يتصدرون القائمة في مواجهة كورونا بالمملكة ويستشهد بهم العالم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تصدر 3 أطباء سعوديين قائمة العلماء الذين يكثر الاستشهاد بنتائج أبحاثهم عالميا في فيروس كورونا .
وذكرت مقالة حديثة أسماء الأطباء وهم كيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، واستشاري الأمراض المعدية في مركز جون هوبكنز بأرامكو الدكتور جعفر التوفيق، واستشاري الأمراض المعدية في مدينة الملك سعود الطبية الدكتور زياد ميمش.
واوضحت المقالة بأن هؤلاء العلماء يقودون مواجهة الجائحة بخبراتهم في بلدانهم، كما أن لديهم خبرات سابقة في مواجهة الأوبئة ويجرون أبحاثاً جديدة ذات صلة.
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