شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من ترك المعقمات بالسيارة من واقع عمل الدفاع المدني لمدة 17 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طلال الغامدي (صدى): وجه أحد رجال الدفاع المدني تحذير هام لقائدي المركبات مع ارتفاع درجات الحرارة . وجه أحد رجال الدفاع المدني تحذير هام لقائدي المركبات مع ارتفاع درجات الحرارة . وأكد "سعيد بن مسفر الربيعي " عبر "صدى " على أهمية عدم ترك المعقمات والعطور والبطاريات المتنقلة والولاعات في السيارة إذ تسبب الإشتعال . وأضاف " الربيعي " أن رسالته من واقع العمل في الميدان لمدة 17ساعة بسبب انتشار ترك المعقمات وهذه المواد بالسيارات ما قد يسبب الكوارث .

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