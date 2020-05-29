شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مندوب المملكة بالأمم المتحدة: السعودية تبذل الجهود لضمان استقرار الإقتصاد العالمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي أن الحكومة السعودية تبذل مابوسعها للتصدي للأزمات وضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي .

وقال " المعلمي " أن المملكة تتكاتف مع العالم في الحرب ضد الفيروس الذي لا يُرى بالعين ، وفقاً للإخبارية .

كما أكد أن الحرب ضد الفيروس تؤكد على وحدة الجنس البشري ضد هذا الخطر الذي اجتاح أغلب بلدان العالم .