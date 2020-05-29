شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات بلجرشي, والحجرة, والمخواة, والمندق, وقلوة, والعقيق, وبني حسن, وغامد الزناد, والقرى والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.