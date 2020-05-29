جازان و مقاومة الأطماع التركية

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‏???? | ماذا تعرف عن معركة الحفاير؟ ما هي مقدماتها؟ وكيف كانت أحوال منطقتي جازان وعسير وقت الاحتلال التركي؟

كل ذلك يأتيكم في الجزء الأول من قصة جازان ومقاومتها لأطماع الدولة العثمانية البائدة ????????