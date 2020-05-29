الشؤون الإسلامية تحدد توقيت أول صلاة بالمساجد والجوامع بعد رفع إلايقاف

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كيفية الذهاب إلى المساجد لأداء صلاتي العشاء والفجر، رغم منع التجول، مشيرةً إلى أنه سيكون مسموحًا بذلك داخل نطاق الحي فقط.

وذكرت الوزارة –عبر حسابها على تويتر– أنه يُسمَح بالصلاة في المساجد والجوامع داخل الحي السكني، عدا مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحيًّا.

Advertisements

وأشارت الوزارة إلى أن أول صلاة في المساجد والجوامع، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة؛ ستكون صلاة فجر الأحد القادم 8 شوال الذي ستبدأ المملكة فيه، المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، وتشمل استئناف الرحلات الجوية الداخلية، والعمل الحكومي والخاص، وفتح المساجد، مع تطبيق الإجراءات اللازمة لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا، من ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

الشؤون الإسلامية: رفع الإيقاف عن صلاة الجمعة والجماعة لن يتم إلا بعد توفر الضمانات الكافية

وزير الشؤون الإسلامية: المملكة ضربت أروع الأمثلة في خدمة الإنسان والمحافظة على صحته

