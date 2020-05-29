هيئة تقويم التعليم تعلّق على أداء الاختبار التجريبي والفعلي

قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إن جميع الطلاب سيتمكنون من أداء الاختبار التجريبي والفعلي، وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للهيئة –عبر تويتر- أن المرحلة الحالية من مراحل الاختبار "عن بعد"، تهدف إلى تمكين الطلبة المسجلين في الاختبار التحصيلي، من أداء الاختبار التجريبي خلال عدة أيام من هذا الأسبوع، وفق مجموعات، بهدف تقديم المساعدة والحلول لأي مشكلات تواجههم.

وأكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن جميع الطلاب سيتمكنون من أداء الاختبار التجريبي والفعلي. وأضافت الهيئة أن الموقع الإلكتروني يحتوي على جميع الإرشادات المتعلقة بالاختبار التحصيلي عن بعد، وكلمات المرور للاختبار التجريبي والاختبار الفعلي حسب مواعيد الاختبار التي ستصل للطلاب على بريدهم الإلكتروني المعتمد.

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