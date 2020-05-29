السعودية اليوم / تايلاند تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بانكوك 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واس

سجّلت تايلاند اليوم 11 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت السلطات التايلاندية أنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، لتقف بذلك حصيلة الوفيات عند 75 حالة.

// انتهى //

09:52ت م

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بانكوك 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسسجّلت تايلاند اليوم 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3076 إصابة.وذكرت السلطات التايلاندية أنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، لتقف بذلك حصيلة الوفيات عند 75 حالة.// انتهى //09:52ت م0017

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