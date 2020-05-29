السعودية اليوم / الصين تعلن عدم تسجيل وفيات أو حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واس

أعلنت الصين اليوم الجمعة مجددا عدم تسجيل وفيات أو حالات إصابة جديدة بفيروس

وذكرت السلطات الصحية في البلاد أنه ما يزال هناك 70 شخصا يخضعون للعلاج بالمستشفيات، وهناك 414 شخصا يخضعون للعزل لاحتمال إصابتهم بالفيروس.

وسجلت الصين حتى الآن 4 آلاف و 634 حالة وفاة و 82 ألفا و 995 إصابة بكورونا .

// انتهى //

07:26ت م

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بكين 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأعلنت الصين اليوم الجمعة مجددا عدم تسجيل وفيات أو حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت السلطات الصحية في البلاد أنه ما يزال هناك 70 شخصا يخضعون للعلاج بالمستشفيات، وهناك 414 شخصا يخضعون للعزل لاحتمال إصابتهم بالفيروس.وسجلت الصين حتى الآن 4 آلاف و 634 حالة وفاة و 82 ألفا و 995 إصابة بكورونا .// انتهى //07:26ت م0012

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