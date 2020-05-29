شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في هيوستن تهيب المواطنين الابتعاد عن «مظاهرات مينيابوليس» والان نبدء بالتفاصيل

أهابت قنصلية المملكة لدى هيوستن المواطنين المتواجدين في ولاية مينيسوتا، مدينة مينيابوليس الالتزام بتعليمات السلطات المحلية والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة. وقالت في حالة الطوارئ الاتصال على الأرقام التالية: 281-889-0570،

281-917-8658،281-917-8305 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected] .

كما دعت الملحقية الثقافية بأمريكا المبتعثين المتواجدين في المنطقة توخي الحيطة والحذر، وتجنب مناطق المظاهرات، حرصا على سلامتهم.

وتأتي التحذيرات بعد واقعة وفاة أحد الأمريكييين من أصل إفريقي على يد ضابط شرطة بطريقة عدائية الأمر الذي تسبب في احتجاجات واسعة من الثلاثاء الماضي ولا زالت متواصلة.