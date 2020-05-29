الصخري: رياح مثيرة للأتربة تستمر عدة أيام على المنطقة الشرقية

أكد أنها ستكون "متوسطة السرعة"
توقّع المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، هبوب رياح مثيرة للأتربة بدءًا من يومي السبت والأحد القادمين، وتستمر لعدة أيام متتالية.
وقال الصخري –عبر تويتر- إنه متوقع خلال يومي السبت والأحد، أن تهبّ رياح شمالية متوسطة السرعة، قد تثير الأتربة والغبار، على أجزاء من المنطقة الشرقية، وكذلك أجزاء من العراق والكويت.
وتابع الصخري أن الرياح ستخفّ نسبيًّا أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين، ومن المتوقع أن تعاود نشاطها وتثير الأتربة بدءًا من يوم الخميس (١٢ شوال) ولعدة أيام متتالية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها.
كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
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