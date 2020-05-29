أمانة المدينة تغلق 5 منشآت تجارية وتُغرِّم 43 منشأة أخرى

خلال جولات رقابية مكثفة..
أغلقت أمانة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها 5 منشآت تجارية فيما فرضت غرامات على 43 منشأة مخالفة.
جاء ذلك خلال جولات مكثفة لأمانة المدينة المنورة والبلديات التابعة مع بدء مزاولة الأنشطة التجارية للعمل.
وتكثف الأمانة جولاتها الميدانية الرقابية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية، خلال فترة رفع منع التجول الجزئي؛ حيث تم إغلاق 5 منشآت تجارية وتغريم 43 منشأة مخالفة.
وأكدت الأمانة استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر، من خلال فرقها الرقابية الميدانية للتحقق من الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.
وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم «940» أو عبر تطبيق «بلدي 940» المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.
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