8 إرشادات من الصحة لمن يشتكي من أعراض تنفسية

بينها تجنُّب الزيارات العائلية والتجمعات
قدمت وزارة الصحة 8 إرشادات لمن يشتكي من أي أعراض تنفسية كالحرارة والكحة أو ضيق التنفس وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت الوزارة عبر تويتر أنه على من لديه الأعراض السابقة تجنب الزيارات العائلية، والتجمعات، والعناق والتقبيل واللمس والمصافحة، ولمس الوجه أثناء الزيارة، ولمس الأسطح ومستلزمات أخرى.
وطالبت الوزارة من يعانون الأمراض التنفسية ارتداء الكمامة القماشية؛ لمنع التقاط أو نشر أي رذاذ، وتغطية (الفم والأنف عند العطاس أو الكحة) باستخدام المنديل أو المرفق، والحفاظ على مسافة آمنة والامتناع عن مشاركة الأطعمة والمشروبات.
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