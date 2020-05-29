طقس الجمعة: رياح نشطة مثيرة للأتربة على 6 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق.

وذكرت الهيئة أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق تبوك ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها؛ كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية.

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وأضافت أن هناك الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.