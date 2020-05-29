3 أطباء سعوديين يتصدرون قائمة العلماء الأكثر تأثيرًا على دراسات فيروس كورونا

في الفترة ما بين عامي 2014 و2018
قال حساب «التواصل الحكومي» إن هناك 3 أطباء سعوديين برزت أسماؤهم بين العلماء الذين يكثر الاستشهاد عالميًا بنتائج أبحاثهم حول فيروس كورونا في الفترة ما بين عامي 2014 و2018.
وأوضح الحساب أنه وفقًا لموقع «مايكروسوفت أكاديميك جراف» إن الأطباء الثلاثة هم الدكتور «عبدالله العسيري» وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، والدكتور «جعفر التوفيق» أستاذ الأمراض المعدية في مركز جون هوبكنز في أرامكو، والدكتور «زياد ميمش» أستاذ الأمراض المعدية في مدينة الملك سعود الطبية.
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