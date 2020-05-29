بالصور.. الانتهاء من تعقيم 69 جامعًا في العاصمة المقدسة

قال مدير عام الصحة العامة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، المهندس محمد عبدالباسط باحارث: إنه تم الانتهاء من تعقيم 69 جامعًا في أحياء متفرقة.

وذكر «باحارث» أن عمليات التعقيم نفذتها فرق ميدانية متخصصة، مشيرًا إلى أن تلك العمليات مازالت جارية.

وأوضح أن هذه الأعمال تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد وفق توجيهات القيادة الرشيدة.