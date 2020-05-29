جامعة أم القرى تفتح باب التسجيل للفصل الدراسي الصيفي

كشفت جامعة أم القرى عن فتح الباب أمام طلابها لبدء التسجيل في الفصل الصيفي وكذلك تعديل الأقسام عبر موقع عمادة القبول والتسجيل على الإنترنت.

وبدأت جامعة أم القرى التسجيل في الفصل الصيفي يوم 2 شوال الجاري واستمرت عملية التسجيل حتى يوم أمس وأعادت اليوم فتح باب التسجيل مع إمكانية تعديل طلبات التسجيل عن طريق الأقسام؛ حيث تستمر هذه المرحلة حتى السابع من شوال 1441 هـ.

موعد بدء الدراسة بالفصل الصيفي

وأوضحت جامعة أم القرى أن الدراسة في الفصل الصيفي ستكون عن بعد بدءًا من يوم 10 / 10 / 1441 في حين ستكون الاختبارات النهائية للمتطلبات العامة مع استمرار الدراسة في الفترة من 25-29 ذي القعدة المقبل فيما ستكون الاختبارات النهائية لبقية المقررات خلال الفترة من 30 ذي القعدة وحتى الثاني من ذي الحجة 1441 هـ.

وأعلنت جامعة أم القرى أنه منذ قرار تعليق الدراسة تمت مناقشة 110 رسائل ماجستير ودكتوراه عبر توظيف تقنيات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ورصدت العمادة من خلال صفوفها الافتراضية مناقشة 40 رسالة دكتوراه، و70 رسالة ماجستير أثناء فترة الحظر المنزلي.

شروط وإجراءات تقديم الطلاب المستجدين

وكشفت جامعة أم القرى عن إتاحة خدمة قبول الطلاب السعوديين المستجدين من حملة شهادة الثانوية العامة عبر بوابة القبول الموحد من خلال عمادة القبول والتسجيل والتي يفتح باب التسجيل فيها بعد إعلان نهاية العام الدراسي.

وأوضحت جامعة أم القرى أن هذه الخدمة تتيـح لخريجـي طلبـة الثانويـة العامـة بطلـب القبـول فـي جامعـة أم القـرى علـى عـدد مـن التخصصـات العلميـة والنظريـة، والتـي تـم بناؤهـا وفقـًا لخطـة دراسـية تتميـز بدرجـة عاليـة مـن التكامـل علـى المسـتويين الأكاديمي والمهني و يتـم القبـول فيهـا وفـق شـروط و معاييـر محـددة مسـبقا وهذه الشروط هي:

1- أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

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2- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

3- أن يكــون قــد مضــى علــى تخرجــه مــن الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا مــدة تزيــد عــلى 5 ســنوات للكليــات العلميــة والنظريــة، ومــدة لا تزيــد عــلى ســنتين للكليــات الطبيــة.

4- اجتياز اختبارات القبول المطلوبة (القدرات العامة + التحصيلي)، والذي ينظمها المركز الوطني للقياس.

5- اجتياز أي اختبار أو مقابلة شخصية للكليات التي تطلب ذلك .

6- ألا يكون الطالب قد فصل من الجامعة أو من أي جامعة أخرى فصلًا أكاديميًا أو تأديبيًا.

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