بالصور.. أمانة تبوك تعقم الساحات المحيطة بالمساجد لتأمين سلامة وصحة المواطنين والمقيمين

بدأت أمانة منطقة تبوك الخميس أعمال تنظيف وتطهير الساحات المحيطة بالمساجد، وفق خطة زمنية محددة سيتم الانتهاء منها بعد غد السبت؛ لتظهر بيوت الله في أبهى حلة لاستقبال المصلين.

جاء ذلك ضمن أعمال الأمانة اليومية لتعقيم الساحات والأرصفة والشوارع ومداخل الأسواق التجارية؛ لتأمين سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة أن الأعمال تشمل غسل وتطهير ساحات ومداخل المساجد والمواقع المحيطة بها بمعقمات حسب المواصفات القياسية المعتمدة حفاظًا على الصحة العامة، وتنظيف الحدائق المحيطة بالجوامع.

وأشارت الأمانة إلى أنها وضعت حزمة من الخطط الزمنية تتضمن إعادة تهيئة الحدائق والمنتزهات وتكثيف الرقابة الصحية وأعمال التوعية لجميع المنشآت.

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وأكدت أنها وفرت جميع الطاقات والإمكانات، إضافة إلى جاهزية جميع فرق العمل التابعة للأمانة واستعدادها للعمل على مدار الساعة في ظل البدء التدريجي لعودة الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة.

جولات رقابية على المنشآت

كما تواصل الفرق الرقابية بالأمانة جهودها المستمرة كخط دفاع أول للحد من تفشي فيروس كورونا من حيث سلامة الأغذية ونظافة المواقع العامة؛ للتأكد من تطبيق الاحترازات وتوافر الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ومتابعة مدى تطبيق خطط الرقابة الموجهة، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.

ووجهت بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها المرتبطة، وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين.