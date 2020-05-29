شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»‏ : طقس مستقر يميل إلى الحرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، طقس اليوم الجمعة، وهو مستقر يميل إلى الحرارة.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " بوجه عام طقس مستقر، ويميل إلى الحرارة، وسحب قد تكون ممطرة على أجزاء محدودة من جنوب الربع الخالي " .