شكرا لمتابعة خبر عن حكم ارتداء الكمامة وتغطية الفم والأنف أثناء الصلاة بالمسجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، إن تغطية الفم والأنف أثناء الصلاة غاية ما فيها أنها مكروهة، لكن الكراهة تزول في هذه الظروف.

وقال الشيخ سعد الخثلان، أنه يجوز لبس الكمامة في الصلاة بالمساجد في الظروف الحالية، لافتًا إلى أن تغطية الفم والأنف عند عامة الفقهاء غاية ما فيها أنها مكروهة ولا تصل للتحريم، وتزول الكراهة بالحاجة والحاجة في الظروف الحالية قائمة.