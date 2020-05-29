شكرا لمتابعة خبر عن رائحة حريق تسود أحياء الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

انتشرت رائحة حريق غريبة، اليوم الجمعة، في أحياء الدمام بالمنطقة الشرقية، ما أثارت تساؤل الأهالي عن مصدرها.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر لـ "الإخبارية" أن رائحة الحريق في أحياء الدمام صادرة من مردم نفايات باتجاه بقيق.