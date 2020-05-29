بالتزامن مع بدء استئناف الرحلات الجوية الداخلية الأحد المقبل
أكملت الشؤون الصحية بمنطقة نجران استعداداتها للكشف على المسافرين بمطار نجران، تزامنًا مع بدء استئناف الرحلات الجوية الداخلية من يوم الأحد المقبل.
وأوضحت صحة نجران أنه رُكبت كاميرات حرارية للكشف على جميع المسافرين، بالإضافة إلى وجود خطة طوارئ للتعامل مع الحالات المشتبهة، تحت إشراف فريق طبي مؤهل.
وأكدت صحة نجران على المسافرين أهمية اتباع السلوكيات الصحية والمحافظة عليها، وكذلك اتباع جميع التعليمات والإجراءات الوقائية التي يأتي في مقدمتها لبس الكمامة القماشية، وأهمية التباعد الاجتماعي وغسل اليدين، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر بكاميرات حرارية وخطة طوارئ.. صحة نجران تكمل استعداداتها للكشف على المسافرين بمطار نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.