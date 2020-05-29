بكاميرات حرارية وخطة طوارئ.. صحة نجران تكمل استعداداتها للكشف على المسافرين بمطار نجران

أكملت الشؤون الصحية بمنطقة نجران استعداداتها للكشف على المسافرين بمطار نجران، تزامنًا مع بدء استئناف الرحلات الجوية الداخلية من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت صحة نجران أنه رُكبت كاميرات حرارية للكشف على جميع المسافرين، بالإضافة إلى وجود خطة طوارئ للتعامل مع الحالات المشتبهة، تحت إشراف فريق طبي مؤهل.

وأكدت صحة نجران على المسافرين أهمية اتباع السلوكيات الصحية والمحافظة عليها، وكذلك اتباع جميع التعليمات والإجراءات الوقائية التي يأتي في مقدمتها لبس الكمامة القماشية، وأهمية التباعد الاجتماعي وغسل اليدين، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.