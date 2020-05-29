شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون البلدية": الازدحام "مخالفة" والإبلاغ عبر 940 والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتبليغ على الأماكن المزدحمة، وقالت عبر تويتر: "بادر بالإبلاغ عند وجود زحام داخل السوق وعدم ترك مسافة آمنة بين المتسوقين"، وحثت بالإبلاغ عن أي تجاوز صحي أو بيئي لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا عبر الرقم (940).

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