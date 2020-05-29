شكرا لمتابعة خبر عن «الشؤون البلدية» تدعو للإبلاغ عن الازدحام داخل الأسواق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الجمعة، إلى سرعة الإبلاغ عن الازدحام داخل الأسواق في حال رصده.
وطالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الجميع المبادرة والإبلاغ في حال وجود زحام داخل السوق، أو عدم ترك مسافة آمنة بين المتسوقين.
وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن الإبلاغ عن أي تجاوز صحي أو بيئي لإجراءات الوقاية من جائحة "كورونا"، عبر الاتصال برقم "940".
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