السعودية اليوم / البرازيل تسجل رقما قياسيا يتجاوز 26 ألفا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا



ساو باولو 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

قالت وزارة الصحة بالبرازيل إن البلاد سجلت رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس

وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 1156 حالة عن اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 26754، وهو ما يقل قليلا عن العدد القياسي الذي سجلته يوم 21 مايو عندما أعلنت وفاة 1188 شخصا بالمرض.

// انتهى //

04:01ت م

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ساو باولو 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسقالت وزارة الصحة بالبرازيل إن البلاد سجلت رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا ، إذ سجلت 26417 حالة إصابة جديدة يوم الخميس ليصل العدد الإجمالي إلى 438238 حالة.وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 1156 حالة عن اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 26754، وهو ما يقل قليلا عن العدد القياسي الذي سجلته يوم 21 مايو عندما أعلنت وفاة 1188 شخصا بالمرض.// انتهى //04:01ت م0177

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