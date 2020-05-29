السعودية اليوم / تسجيل أكثر من 4000 إصابة إضافية و49 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تشيلي



سانتياجو 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية تشيلي اليوم عن تسجيلها 4 آلاف و654 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة إنها سجلت 49 حالة وفاة جديدة جراء كورونا، ليصل إجمالي الوفيات 890 حالة، فيما تعافى 36 ألفا و150 شخصا من المرض.

// انتهى //

03:55ت م

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سانتياجو 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في جمهورية تشيلي اليوم عن تسجيلها 4 آلاف و654 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليبلغ العدد الإجمالي 86 ألفا و943 حالة مسجلة.وقالت الوزارة إنها سجلت 49 حالة وفاة جديدة جراء كورونا، ليصل إجمالي الوفيات 890 حالة، فيما تعافى 36 ألفا و150 شخصا من المرض.// انتهى //03:55ت م0176

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