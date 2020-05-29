اقتصادي / الأسهم الأمريكية تنهي جلسة تعاملاتها على تراجع



نيويورك 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

أنهت الأسهم الأمريكية جلسة تعاملاتها اليوم على تراجع في مؤشراتها بعد أن حققت مكاسب كبيرة في بداية الجلسة.

وانخفض مؤشر (داو جونز الصناعي) 147 نقطة أو 6ر0 % إلى 25400 نقطة لتكون الخسارة الأولى له في ثلاثة أيام، في حين تراجع مؤشر (ستاندرد اند بورس) بنسبة 2ر0 % إلى 3029 نقطة، كما خسر مؤشر (ناسداك) التكنولوجي 5ر0 % مسجلا 9368 نقطة.

وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية قد ارتفعت هذا الأسبوع بنسبة تزيد على 1 %.

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