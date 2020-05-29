اقتصادي / عدسة "واس" ترصد العودة التدريجية للحركة التجارية بمنطقة جازان وسط تواجد مكثف للجهات الرقابية



جيزان 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

تابعت عدسة "واس" عبر عدسات مصوريها اليوم ، عودة الحركة الاقتصادية إلى محلات التجزئة والجملة والأسواق التجارية بمنطقة جازان، تزامناً مع بدء رفع منع التجوّل الجزئي في عموم المملكة، وسط إجراءات احترازية ووقائية عالية وامتثال المتاجر والمحلات بتنفيذ التعليمات والضوابط المتعلقة بتطبيق معايير السلامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية العاملين والمتسوقين أثناء ساعات العمل.

و قامت إدارة المجمعات و المراكز والمحلات التجارية بدورها بتنفيذ أعمال التعقيم والتنظيف مسبقاً قبل استقبال الزبائن, كما قامت بتوفير أدوات السلامة الصحية من معقمات وقفازات للمتسوقين لاستخدامها قبيل التسوّق حفاظاً على سلامة الجميع بالإضافة لاستمرار تنفيذ الإجراءات المعتادة من قبل مثل قياس درجة حرارة الجميع ،وتطهير عربات وسلال التسوّق والأسطح والمرافق التي يكثر استخدامها، وإلزام الموظفين بلبس الكمامات خلال وقت العمل والتشجيع على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، إلى جانب توجيه رسائل توعوية، وإرشادية للمتسوقين والمتسوقات ووضع اللافتات عند مداخل المتاجر توضّح التعليمات للمتسوقين، بأهمية التباعد بمسافة كافية والابتعاد عن ملامسة الأسطح ومقابض الأبواب وأهمية ارتداء الكمامة القماشية.

وكثفت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة وأمانة منطقة جازان جهودها لمتابعة وتقييم التزام مختلف المنشآت بالتدابير والضوابط للحدّ من جائحة

// انتهى //

03:36ت م

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جيزان 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واستابعت عدسة "واس" عبر عدسات مصوريها اليوم ، عودة الحركة الاقتصادية إلى محلات التجزئة والجملة والأسواق التجارية بمنطقة جازان، تزامناً مع بدء رفع منع التجوّل الجزئي في عموم المملكة، وسط إجراءات احترازية ووقائية عالية وامتثال المتاجر والمحلات بتنفيذ التعليمات والضوابط المتعلقة بتطبيق معايير السلامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية العاملين والمتسوقين أثناء ساعات العمل.و قامت إدارة المجمعات و المراكز والمحلات التجارية بدورها بتنفيذ أعمال التعقيم والتنظيف مسبقاً قبل استقبال الزبائن, كما قامت بتوفير أدوات السلامة الصحية من معقمات وقفازات للمتسوقين لاستخدامها قبيل التسوّق حفاظاً على سلامة الجميع بالإضافة لاستمرار تنفيذ الإجراءات المعتادة من قبل مثل قياس درجة حرارة الجميع ،وتطهير عربات وسلال التسوّق والأسطح والمرافق التي يكثر استخدامها، وإلزام الموظفين بلبس الكمامات خلال وقت العمل والتشجيع على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، إلى جانب توجيه رسائل توعوية، وإرشادية للمتسوقين والمتسوقات ووضع اللافتات عند مداخل المتاجر توضّح التعليمات للمتسوقين، بأهمية التباعد بمسافة كافية والابتعاد عن ملامسة الأسطح ومقابض الأبواب وأهمية ارتداء الكمامة القماشية.وكثفت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة وأمانة منطقة جازان جهودها لمتابعة وتقييم التزام مختلف المنشآت بالتدابير والضوابط للحدّ من جائحة فيروس كورونا المستجد والتأكيد على أن عودة الأعمال والأنشطة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية، وأن الوعي بأسباب السلامة يعدّ مطلباً أساسياً لحماية الجميع وسلامتهم.// انتهى //03:36ت م0174

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كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / عدسة "واس" ترصد العودة التدريجية للحركة التجارية بمنطقة جازان وسط تواجد مكثف للجهات الرقابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.