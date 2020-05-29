سياسي / الرئيس العراقي ورئيس الوزراء يبحثان سبل الإسراع بإكمال التشكيلة الوزارية



بغداد 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

بحث الرئيس العراقي برهم صالح اليوم, مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السبل الكفيلة بالإسراع بإكمال التشكيلة الوزارية وترشيح شخصيات كفؤة ونزيهة لشغل المقاعد الوزارية الشاغرة.

وأفاد بيان رئاسي عراقي بأن البحث تناول خلال اللقاء الذي عقد في قصر السلام ببغداد سبل دعم حكومة الكاظمي من أجل تنفيذ برنامجها الحكومي الذي يتضمن من بين أمور أخرى الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة، وتلبية مطالب العراقيين المشروعة بتحقيق الإصلاح المنشود.

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