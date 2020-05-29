السعودية اليوم / الولايات المتحدة تقدم هبة من العتاد العسكري للجيش النيجري



نيامي 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية للنيجر هبة تمثلت في كمية من العتاد العسكري لصالح القوات المسلحة النيجرية، بقيمة 780 مليون فرنك أفريقي.

وتتكون الهبة التي تسلمها وزير الدفاع الوطني النيجري إسوفو كاتامبي، من ست شاحنات لنقل الجنود، ومستودع لوجيستيكي بمساحة 300 متر مربع.

وأفاد السفير الأمريكي لدى النيجر أريك وايتاكير بمناسبة تسليم هذه الهبة، أن هذا العتاد يهدف إلى مساعدة القوات المسلحة النيجرية في رفع قدراتها لتحضير ونشر الجنود من أجل فرض السلام والأمن في الساحل، مضيفًا أن بلاده تسعى لتطوير القدرة اللوجيستية للقوات المسلحة النيجرية.

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02:22ت م

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