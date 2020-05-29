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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى تتيح تسجيل الفصل الصيفي أونلاين والان مع التفاصيل
الجمعة 29 مايو 2020
صورة أرشيفية
أتاحت جامعة أم القرى لطلابها التسجيل في الفصل الصيفي وكذلك تعديل الأقسام عبر موقع عمادة القبول والتسجيل على الإنترنت، عبر الرابط التالي: https://uqu.edu.sa/dadregis/App/FAQ
وكانت جامعة أم القرى بدأت التسجيل في الفصل الصيفي يوم 2 شوال الجاري وحتى يوم أمس وأعادت اليوم فتح باب التسجيل مع إمكانية تعديل طلبات التسجيل عن طريق الأقسام حيث تستمر هذه المرحلة حتى السابع من شوال 1441 هـ.
وأشارت جامعة أم القرى إلى أن الدراسة في الفصل الصيفي ستكون عن بعد بدءاً من يوم 10 / 10 / 1441 في حين ستكون الاختبارات النهائية للمتطلبات العامة مع استمرار الدراسة في الفترة من 25-29 ذي القعدة المقبل فيما ستكون الاختبارات النهائية لبقية المقررات خلال الفترة من 30 ذي القعدة وحتى الثاني من ذي الحجة 1441 هـ.
يذكر أن جامعة أم القرى ناقشت منذ قرار تعليق الدراسة 110 رسالة ماجستير ودكتوراه عبر توظيف تقنيات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ورصدت العمادة من خلال صفوفها الافتراضية مناقشة 40 رسالة دكتوراه، و70 رسالة ماجستير أثناء فترة الحظر المنزلي.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالوهاب الرسيني، في تصريحات سابقة أن الحراك التعليمي في جامعة أم القرى منذ قرار تعليق الدراسة يشير لنهضة معرفية كبيرة، ويطور الوسائل التعليمية ويمنحها بعداً وتقدماً حضارياً.
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