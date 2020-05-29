شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون لـ اليوم : قادرون بوعينا على تجاوز المرحلة بسلام والان نبدء بالتفاصيل
وعبر عدد من المواطنين عن سعادتهم بالعودة التدريجية مؤكدين أن الفترة الطويلة التي التزموا فيها المنازل، ساهمت بشكل كبير في تنمية الوعي بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من الإصابة بفيروس كورونا المتمثلة في استخدام الكمامات والمعقمات والحرص على المسافات.
وقال المواطن فارس الزهراني إن شواطئ جدة تتسم بسحر خاص أثناء الساعات الأولى من اليوم. مستطردا: وهذا ما دعاني للحضور مبكرا للاستمتاع بتلك الطبيعة الرائعة التي حرمت منها منذ قرابة ثلاثة شهور.
وأضاف: أثق إن شاء الله في قدرة مجتمعنا ووعيه على تجاوز المرحلة بسلام، خاصة بعد أن استوعب الدرس بشكل كامل وتأكد من أهمية المحافظة على السلامة العامة للجميع ومواكبة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة والأجهزة المعنية.
من جانبه عبر المواطن بدر عبدالعزيز عن سعادته بعودة الحياة لطبيعتها، إذ رأى أنها مؤشر إيجابي للعودة بشكل كامل، داعياً الحميع إلى الالتزام بما أقرته وزارة الصحة من اشتراطات للحفاظ على الجميع.
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