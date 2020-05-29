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جسور الرياض قيد التجديد

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نفذت وزارة النقل وضمن جهودها لتحسين جودة الطرق ورفع مستوى السلامة لمستخدميها أعمال إصلاح واستبدال وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور، على طريق الجنادرية والملك فهد، وذلك استغلالًا لفترة منع التجول وقلة الحركة المرورية في مدينة الرياض.

تأتي هذه الأعمال ضمن عدة أعمال تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشاريع ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعّالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، وتحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

وتواصل الوزارة أعمالها على باقي الجسور، بالإضافة إلى مشاريع الصيانة والسلامة الدورية؛ بهدف رفع مستوى السلامة على الطرقات، واستغلال فترة منع التجول في إنجاز العديد من المشاريع في ذات الصدد.

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