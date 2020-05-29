جسور الرياض قيد التجديد

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تأتي هذه الأعمال ضمن عدة أعمال تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشاريع ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعّالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، وتحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.
وتواصل الوزارة أعمالها على باقي الجسور، بالإضافة إلى مشاريع الصيانة والسلامة الدورية؛ بهدف رفع مستوى السلامة على الطرقات، واستغلال فترة منع التجول في إنجاز العديد من المشاريع في ذات الصدد.
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