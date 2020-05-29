شكرا لقرائتكم خبر عن 25 يوما للتسجيل ببرامج «تقني» الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأشار مدير الإدارة محمد السلوم إلى أن مواعيد القبول ستكون على النحو التالي: سيتاح التسجيل في برنامج البكالوريوس لخريجي الدبلوم من الأحد 22/10/1441، إلى الأربعاء 3/11/1441 في الكليات التقنية بالدمام والأحساء والقطيف وحفر الباطن للفصل التدريبي الأول، أما برنامج الدبلوم للبنين لخريجي الثانوية في الكليات التقنية بالمنطقة للفصل التدريبي الأول، وبرنامج الدبلوم للبنات لخريجات الثانوية في الكليات التقنية بالأحساء وحفر الباطن للفصلين الأول والثاني، كذلك القبول في دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية الثانوية في المعهد الصناعي الثانوي بالدمام والمعاهد الصناعية الأول والثالث بالأحساء والمعهد الصناعي بحفر الباطن، خلال الفترة من الخميس 4/11/1441، إلى يوم الأربعاء 17/11/1441.
وأضاف السلوم إنه سيتاح أيضا التقديم على برامج اللغة الإنجليزية لخريجي الكليات التقنية في الكلية التقنية بالدمام للبنين والكليات التقنية بالأحساء للبنين والبنات من الأحد 14/11/1441 إلى الخميس 25/11/1441.
يذكر أن التسجيل لجميع البرامج سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
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