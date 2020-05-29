شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مساجد بقيق استعدادا لاستقبال المصلين والان نبدء بالتفاصيل
ورفعت بلدية المحافظة وتيرة أعمالها الوقائية عبر تكثيف عمليات التعقيم والتطهير للمساجد والأرصفة وواجهاتها تزامنًا مع السماح بالصلاة في المساجد ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجدّ.
كما كثفت البلدية أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير أجهزة الصراف الآلي تزامنًا مع إيداع رواتب الموظفين.
وشملت عمليات الإصحاح البيئي رش الرذاذ والمبيدات الحشرية في الشوارع والمرافق الحيوية لمنع انتشار الحشرات وتطهير وتعقيم حاويات النظافة.
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