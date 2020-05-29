شكرا لقرائتكم خبر عن 401 حالة بـ «ولادة» الدمام في 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المدير العام التنفيذي للمستشفى د. عبدالوهاب الجباري، أن الحالات اختلفت ما بين الطارئة التي احتاجت إلى تنويم وعناية طبية، وأخرى تلقت العلاج اللازم وخروجها في نفس اليوم، مضيفًا إن المستشفى نفذ عددًا من البروتوكولات الاحترازية في شأن تعامل الطاقم الطبي مع الحالات بشكل آمن، بالإضافة إلى رفع مستوى التوعية الوقائية للمراجعين.
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