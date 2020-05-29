شكرا لقرائتكم خبر عن 26 ألف مستفيد من خدمات «التنمية الأسرية» والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 26,328 شخصا من خدمات جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الأحساء، خلال الفترة من 27 يناير حتى 27 مايو 2020م، عبر عدد من البرامج المتميزة في المجالات الاستشارية والتدريبية المختلفة.

وأوضح مدير إدارة الإرشاد الأسري تركي بن عبدالرحمن الخليفة، أن عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات الجمعية خلال الفترة من 27 يناير حتى 20 مارس بلغ 7.226 مستفيدًا ومستفيدة، تضمنت 2697 استشارة هاتفية، و183 استشارة إلكترونية، و3790 زائرًا على موقع المستشار، وبلغ عدد المتدربين والمتدربات في الدورات التدريبية 556 متدربًا ومتدربة.

وبلغ عدد المستفيدين خلال الفترة من 21 مارس حتى 27 مايو، 19.102 مستفيد ومستفيدة، تضمنوا 1.244 مستفيدًا من الاستشارات الهاتفية «التربوية، والزوجية، والاجتماعية، والنفسية»، و301 استشارة إلكترونية، و«10.959» زائراً لموقع المستشار، فيما بلغ عدد المتدربين والمتدربات في الدورات التدريبية 6190 متدربًا ومتدربة، واستفاد من برامج الأطفال وبرنامج عيدنا بهجة 502 طفل وطفلة، فيما بلغ عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي 43.328 متابعا.

ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله السهيل، بحرص الجمعية على الدقة في رصد أعداد المستفيدين والمستفيدات، التي اعتمدت في نتائجها على البرنامج الحاسوبي الذي صممته الجمعية وطورته لخدمة مستفيديها من خلال الهاتف الاستشاري، وعلى موقع المستشار، وعلى تحضير الدورات التدريبية.

وبين مدير عام الجمعية د. خالد الحليبي، أن الجمعية خصصت 4 ساعات يومية للاستشارات الهاتفية لتلقي استشارات المستفيدين على الهاتف الاستشاري، من الساعة: 10:00 صباحًا إلى 2:00 ظهرًا، وأتاحت الدخول على منصة المستشار في مواقع الإنترنت على مدار الساعة.