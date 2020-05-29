شكرا لقرائتكم خبر عن برامج تحفيزية لإنشاء مساكن عمالة آمنة والان نبدء بالتفاصيل

بدأت وحدة «متابعة إسكان العمالة» في أمانة محافظة الأحساء، أعمالها خلال فترة العيد بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح أمين الأحساء م. عادل الملحم، أن الأمانة أنشأت الوحدة لمتابعة سكن العمال لمواكبة توجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية للقضاء على مساكن العمالة العشوائية من خلال تكوين لجان فرعية مهامها تكمن في مسح وحصر ومتابعة تلك المساكن مع اتخاذ جزاءات رادعة للمخالفين بالتوازي مع البرامج التحفيزية لإنشاء مساكن عمالية من شأنها أن تُسهم في توفير بيئة سكن مناسبة لتلك الفئة وتحقيقاً لاستقرار الوضع الأمني في المدينة.

وأضاف إن مهام الوحدة تتضمن خطوات عدة من بينها، القيام بالمسوحات الميدانية لتحديد مساكن العمالة القائمة، وتنفيذ جولات ميدانية للتأكد من توافر الاشتراطات والمعايير بالمساكن، وتكثيف برامج المتابعة مع وضع آلية فعّالة بين الجهات ذات العلاقة في حال وجود مخالفات تتعلق بجهة أخرى، ووضع خطط عاجلة وأخرى طويلة المدى، والتنسيق مع وكالة البلديات في الأمانة لتحويل طلبات ترخيص مساكن العمالة بعد اعتمادها للوحدة لمتابعتها، والتنسيق مع الإدارة العامة للاستثمار في الأمانة لإقرار نظام حوافز تشجيعاً لأصحاب الاعمال للاستثمار في مساكن العمال.