شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير 1169 موقعا في رابع أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

طهرت أمانة المنطقة الشرقية 1169 موقعًا، خلال اليوم الرابع من عيد الفطر المبارك، إضافةً إلى تنفيذ 564 جولة رقابية، و18 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، واوضحت أنه تم قيد 23 مخالفة للأنشطة المستثناة، خلال ساعات منع التجول، و6 مخالفات تكدس بالأسواق المركزية، و13 مخالفة ضمن التدابير الصحية في المراكز التجارية.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الأمانة الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والتي كثّفتها الفرق الميدانية التابعة لها بدءًا من عيد الفطر المبارك، استكمالًا لما بدأت به منذ بدء هذه الجائحة.

وأكدت الأمانة مواصلة الحملات الرقابية، والتي تشمل بلديات المُدن والمحافظات التابعة لها، والتي تستهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة والبيئة الصحية للمواطنين والمقيمين.

ودَعت أمانة المنطقة الشرقية جميع المواطنين والمقيمين، بالتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز 940.