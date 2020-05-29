شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير 1169 موقعا في رابع أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الأمانة الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والتي كثّفتها الفرق الميدانية التابعة لها بدءًا من عيد الفطر المبارك، استكمالًا لما بدأت به منذ بدء هذه الجائحة.
وأكدت الأمانة مواصلة الحملات الرقابية، والتي تشمل بلديات المُدن والمحافظات التابعة لها، والتي تستهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة والبيئة الصحية للمواطنين والمقيمين.
ودَعت أمانة المنطقة الشرقية جميع المواطنين والمقيمين، بالتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز 940.
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